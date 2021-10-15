Пенн обратился к Хендерсону, назвавшего его, а не Хабиба величайшим бойцом легчайшего веса

Американский боец смешанных единоборств Би-Джей Пенн, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, отреагировал на то, что известный боец ММА Бенсон Хендерсон поставил его в рейтинге величайших бойцов выше бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



«Спасибо за тёплые слова, Бен. Удачи на этих выходных, чемпион», — написал Пенн в своём «инстаграме».



В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.