Пенн обратился к Хендерсону, назвавшего его, а не Хабиба величайшим бойцом легчайшего веса

Американский боец смешанных единоборств Би-Джей Пенн, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, отреагировал на то, что известный боец ММА Бенсон Хендерсон поставил его в рейтинге величайших бойцов выше бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Спасибо за тёплые слова, Бен. Удачи на этих выходных, чемпион», — написал Пенн в своём «инстаграме».
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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