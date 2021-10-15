«В мире нет ни одного бойца подобного уровня». Габдуллин высказался о Фёдоре Емельяненко

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поделился мнением о Тимоти Джонсоне — сопернике легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко, а также высказался о самом Фёдоре. Емельяненко и Джонсон встретятся на турнире Bellator 269, который состоится 23 октября на «ВТБ-Арене» в Москве.

«Джонсон — боец, который умеет терпеть, выдерживать темп и грамотно распределять свои силы на всю схватку. Такие оппоненты самые сложные. Лично я ни разу не видел, чтобы Фёдор уклонялся от встречи с тем или иным соперником, выбирал. Емельяненко — один из немногих спортсменов, готовых сразиться с любым — вне зависимости от роста, веса, опыта выступлений в тех или иных промоушенах.



Поединки с Алистаром Оверимом и Джуниором дос Сантосом? Как я понимаю, ни Оверим, ни дос Сантос не проявили особого желания драться с Емельяненко. Независимо от возраста, Фёдор представлял, представляет и будет представлять опасность для любого тяжеловеса на планете. И дело даже не в том, что он является нокаутёром. Главное, как он думает во время схватки, какие нестандартные решения принимает, как ломает геймплан противника. В мире нет ни одного бойца подобного уровня. Я тренировался с ним и знаю, о чём говорю.



Почему Фёдор в последние годы практически не прибегает к борцовским навыкам? Если посмотреть за его выступлениями в PRIDE, Rings и ряде других организаций, то можно заметить, что Емельяненко первым делом пробует работать в стойке. Если он попадает, то уже не переключается на борьбу. А какой смысл? Если ты видишь, что ты искуснее в ударной технике, быстрее, точнее, то зачем переводить оппонента на настил?» — приводит слова Габдуллина «RT на русском».

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