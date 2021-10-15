Боец отказался от гонорара в пользу соперника из-за возникших проблем с весогонкой

Уральский боец Бехзод Усмонов отказался от гонорара в пользу соперника Александра Яковенко. Усмонов не смог уложиться в лимиты весовой категории наилегчайшего веса, о чём сообщил организаторам турнира RCC Intro 16.

По итогам коллегиального совещания с командой Яковенко Усмонов решил отказаться от всего гонорара в пользу соперника – в противном случае он отказывался выходить на бой. Подобная ситуация случилась впервые в истории лиги RCC.



«Я не смог убрать 1800 граммов – за неделю до боя я чувствовал недомогание, но решил не отказываться от поединка, а принять его на любых условиях. Мы говорили про 30 процентов, как это положено по контракту, но команда соперника решила сняться. Поэтому я решил отказаться от гонорара — этот бой того стоит, и это важно для моей карьеры. Спасибо моему другу и тренерам, что поддержали меня в этой ситуации – я готов выйти и показать бой», — сказал Усмонов.



Напомним, бой состоится завтра, 16 октября, в карде турнира шоу RCC Intro 16. Турнир возглавит поединок тяжеловесов Кирилла Корнилова (10-0-1) и Эдналдо Оливейра (21-8-1-1) – российский боец оказался тяжелее бразильца на 28 кг. Турнир пройдёт в Екатеринбурге на площадке Академии единоборств РМК.