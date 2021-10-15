Уланбеков: скоро с Тухуговым будем воевать в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый предстоящему участию в турнире UFC 267, который состоится в ночь с 30 на 31 октября мск в Абу-Даби.



«Скоро с Зубайрой Тухуговым будем воевать в Абу-Даби. Всё идёт по плану», — написал Уланбеков.

Фото можно посмотреть на странице Тагира Уланбекова в «Инстаграме».

Соперником Тухугова станет Рикардо Рамос, Уланбеков сразится с Алланом Насименто.



Тухугов в минувшем году провёл два поединка. В феврале на турнире в Окленде (Новая Зеландия) он досрочно победил Кевина Агилара, а уже в сентябре, на турнире на «Бойцовском острове», уступил раздельным решением Хакиму Даводу. Всего в UFC на счету Зубайры Тухугова семь поединков. В четырёх он победил, в двух проиграл, ещё одна встреча завершилась вничью. Что касается Уланбекова, то он дебютировал в UFC с победы над Бруно Сильвой в октябре 2020 года, всего на его счету 13 побед и одно поражение.