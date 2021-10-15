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«Иногда химия не помогает». Глава M-1 Global — о бое Минеева и Исмаилова

«Иногда химия не помогает». Глава M-1 Global — о бое Минеева и Исмаилова
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Глава лиги M-1 Global, известный российский ММА-промоутер Вадим Финкельштейн поделился мыслями о предстоящем поединке с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Бойцы сразятся 16 октября в Сочи.

«Мага и Володя — абсолютно разноплановые бойцы. Исмаилов — борец, а Минеев — ударник, бой может повернуться в любую сторону. Я бы назвал их противостояние одним из самых горячих за последнее время в России, всё очень раскручено. Володя и Мага очень любят поговорить.

Что касается химии, может быть, Исмаилову это и поможет, если бой уйдёт в поздние раунды. Но, повторюсь, Минеев — очень опасный ударник, иногда химия и не помогает», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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