«Иногда химия не помогает». Глава M-1 Global — о бое Минеева и Исмаилова

Глава лиги M-1 Global, известный российский ММА-промоутер Вадим Финкельштейн поделился мыслями о предстоящем поединке с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Бойцы сразятся 16 октября в Сочи.



«Мага и Володя — абсолютно разноплановые бойцы. Исмаилов — борец, а Минеев — ударник, бой может повернуться в любую сторону. Я бы назвал их противостояние одним из самых горячих за последнее время в России, всё очень раскручено. Володя и Мага очень любят поговорить.



Что касается химии, может быть, Исмаилову это и поможет, если бой уйдёт в поздние раунды. Но, повторюсь, Минеев — очень опасный ударник, иногда химия и не помогает», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.