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16 октября состоится турнир ММА Серия-42: Strong Spirit

16 октября состоится турнир ММА Серия-42: Strong Spirit
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В субботу, 16 октября, состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-42: Strong Spirit. В главном поединке вечера сразятся Бахтовар Юнусов из Таджикистана и Бакдоолот Исаков, представляющий Кыргызстан. Со-главным событием вечера станет битва двух тяжеловесов Димитрия Андрюшко и Антона Шипачёва.

ММА Серия-42: Strong Spirit. Файткард турнира
16 октября, 19:00 по мск

1. Бахтовар Юнусов (Таджикистан) — Бакдоолот Исаков (Кыргызстан)
2. Димитрий Андрюшко (Россия) — Антон Шипачёв (Россия)
3. Рустам Хадисгаджиев (Россия) — Шамшоди Розизода (Таджикистан)
4. Гаджи Махдиев (Россия) — Алишер Асамов (Узбекистан)
5. Дунйобек Тоштемиров (Узбекистан) — Алексей Воеводин (Россия)
6. Магомедзагид Набиев (Россия) — Алихан Аманов (Кыргызстан)
7. Джамбул Аскаров (Россия) — Шахзод Абдурахманов (Узбекистан)
8. Никита Северов (Россия) — Владлен Сидоренко (Россия)
9. Максуджон Кадиров (Таджикистан) — Абдрасул Нурсултан (Кыргызстан)
10. Леонард Ахметов (Россия) — Орзубек Шарифов (Азербайджан)
11. Фаррух Холиков (Таджикистан) — Юлиан Кочан (Россия)

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