16 октября состоится турнир ММА Серия-42: Strong Spirit

В субботу, 16 октября, состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-42: Strong Spirit. В главном поединке вечера сразятся Бахтовар Юнусов из Таджикистана и Бакдоолот Исаков, представляющий Кыргызстан. Со-главным событием вечера станет битва двух тяжеловесов Димитрия Андрюшко и Антона Шипачёва.



ММА Серия-42: Strong Spirit. Файткард турнира

16 октября, 19:00 по мск



1. Бахтовар Юнусов (Таджикистан) — Бакдоолот Исаков (Кыргызстан)

2. Димитрий Андрюшко (Россия) — Антон Шипачёв (Россия)

3. Рустам Хадисгаджиев (Россия) — Шамшоди Розизода (Таджикистан)

4. Гаджи Махдиев (Россия) — Алишер Асамов (Узбекистан)

5. Дунйобек Тоштемиров (Узбекистан) — Алексей Воеводин (Россия)

6. Магомедзагид Набиев (Россия) — Алихан Аманов (Кыргызстан)

7. Джамбул Аскаров (Россия) — Шахзод Абдурахманов (Узбекистан)

8. Никита Северов (Россия) — Владлен Сидоренко (Россия)

9. Максуджон Кадиров (Таджикистан) — Абдрасул Нурсултан (Кыргызстан)

10. Леонард Ахметов (Россия) — Орзубек Шарифов (Азербайджан)

11. Фаррух Холиков (Таджикистан) — Юлиан Кочан (Россия)