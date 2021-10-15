Василевский: Мага Исмаилов не хуже, а то и лучше Минеева в стойке

Российский боец MMA Вячеслав Василевский высказался о поединке, в ходе которого встретятся Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Бойцы сразятся 16 октября в Сочи.

«Я ставлю на победу Маги. Я знаю, как он готовился, знаю его состояние и мотивацию. Сейчас очень многие недооценивают Исмаилова и говорят, что это будет противостояние борца и ударника. Мага нисколько не хуже, а то и лучше Минеева в стойке. Если ничего непредвиденного не будет, Исмаилов заберёт победу. Ну и, конечно, у Маги огромное преимущество в борьбе, это даже не обсуждается.



На сегодняшний день, это самое главное противостояние в российском MMA. Исмаилов и Минеев очень хорошо подогрели этот бой, сработали как блогеры. Многие ждут этот бой даже не как спортивное противостояние, а как столкновение личностей и характеров», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.