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Онлайн-трансляция боя Владимир Минеев — Магомед Исмаилов 2

Онлайн-трансляция боя Владимир Минеев — Магомед Исмаилов 2
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16 октября на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи состоится поединок, в ходе которого встретятся российские бойцы ММА Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Бой пройдёт на WoW Arena. Бойцовский вечер покажет телеканал «Матч ТВ». Начало прямой видеотрансляции боя между Минеевым и Исмаиловым начнётся не раньше 23:00 мск.

Это будет уже вторая очная встреча бойцов. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда поединок завершился вничью раздельным решением судей. На счету 31-летнего Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.

Владимир и Магомед враждуют между собой на протяжении нескольких лет. Бойцы несколько раз дрались вне октагона и регулярно оскорбляют друг друга.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка.

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