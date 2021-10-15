Немков назвал фаворита боя Минеев — Исмаилов

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков высказался о предстоящем поединке с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Бойцы сразятся 16 октября в Сочи.



«Мне кажется, что выиграет Минеев. Вова дышит хорошо, получше Маги, демонстрирует защиту от борьбы, плюс обладает хорошим ударом.



Мага хорошо борется, но, на мой взгляд, делает много лишних движений. Если он будет бороться экономичнее, то за счёт борьбы может затащить.



А если опять будет драться в изматывающем темпе, то в течение пяти раундов ему будет тяжело», — цитирует Немков «РИА Новости Спорт».



Это будет вторая очная встреча бойцов. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года. Тогда поединок завершился вничью раздельным решением судей.

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