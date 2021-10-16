Никита Джигурда в конце октября проведёт бой с Отаром Кушанашвили
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Артист и шоумен Никита Джигурда назвал имя своего следующего соперника в поединке по смешанным единоборствам.
«Следующий мой соперник – Отар Кушанашвили. Бой состоится в конце октября. Сейчас решается вопрос в подписании контракта со стороны Отара. Он дал согласие на поединок, его и мои поклонники в восторге. К бою с ним мне даже готовиться не надо. Я его славянским духом задавлю», — цитирует артиста MetaRatings.
Ранее Джигурда сразился с депутатом Виталием Милоновым. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств.
Организатором боя Джигурды и Милонова выступил промоушен «Наше Дело». Ранее Джигурда хотел подраться с телеведущим Владимиром Соловьёвым и адвокатом Сергеем Жориным, но оба отказались от боя.
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