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Исмаилов: если выиграю завтра, то дам Минееву реванш. Бить его мне никогда не будет мало

Исмаилов: если выиграю завтра, то дам Минееву реванш. Бить его мне никогда не будет мало
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Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил на вопрос о возможном третьем бое с Владимиром Минеевым.

«Актуальность трилогии? Я думаю, это зависит от завтрашнего противостояния, какие вопросы останутся. Сделаем выводы после второго боя, актуален ли будет третий поединок.

Если я выиграю и буду решать, давать ли реванш, думаю, конечно, я бы его дал. Суть в том, что мне никогда не будет мало бить Минеева», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Мик Гусейнов.

Это будет вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года. Бой тогда завершился вничью раздельным решением судей.

На счету 31-летнего Владимира Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Магомед Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.

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