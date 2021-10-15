Исмаилов: если выиграю завтра, то дам Минееву реванш. Бить его мне никогда не будет мало

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил на вопрос о возможном третьем бое с Владимиром Минеевым.



«Актуальность трилогии? Я думаю, это зависит от завтрашнего противостояния, какие вопросы останутся. Сделаем выводы после второго боя, актуален ли будет третий поединок.



Если я выиграю и буду решать, давать ли реванш, думаю, конечно, я бы его дал. Суть в том, что мне никогда не будет мало бить Минеева», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Мик Гусейнов.



Это будет вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года. Бой тогда завершился вничью раздельным решением судей.



На счету 31-летнего Владимира Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Магомед Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.