Гаджиев: не думаю, что после боя Исмаилова и Минеева будут потасовки

Российский промоутер Камил Гаджиев поделился мыслями о возможной потасовке после боя Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.



«Всё это уже было. Каждый в этом принимал участие. Но по отдельности каждый нормальный человек. Не думаю, что потасовки будут. Мага и Владимир представляют разные регионы, разные культуры. Но у них в углу люди, которые хорошо друг друга знают. Не думаю, что они будут драться. Сейчас всё есть для того, чтобы провести всё цивильно, но не без доли остроты. Согласитесь, будет скучно, если всё пройдет просто», — передаёт слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Мик Гусейнов.



Это будет вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года. Бой тогда завершился вничью раздельным решением судей.



На счету 31-летнего Владимира Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Магомед Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.