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Прямой эфир боя Минеев – Исмаилов 2, смотреть онлайн AMC Fight Nights 104, трансляция боя-реванша на Матч ТВ

Прямой эфир боя Минеев — Исмаилов 2 начнётся примерно в 23:00 мск
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Сегодня, 16 октября, в Сочи проходит турнир AMC Fight Nights 104, где немного позже встретятся российские бойцы ММА Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Поединок состоится на WoW Arena. Бойцовский вечер показывает телеканал «Матч ТВ». Начало прямой видеотрансляции боя между Владимиров и Магомедом начнётся не раньше 23:00 мск.

Это будет уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.

15 октября бойцы прошли процедуру взвешивания. Вес Минеева составил 84,4 килограмма, а Исмаилова — 84. Минееву пришлось раздеться догола, чтобы уложиться в вес.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка.

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