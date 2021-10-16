Прямой эфир боя Немков — Энгликас начнётся примерно в 07:00 мск

В ночь с 16 по 17 октября по московскому времени в Финиксе (США) состоится турнир Bellator 268. В главном поединке спортивного мероприятия встретятся чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и литовец Джулиус Энгликас, который выйдет на замену 37-летнему Энтони Джонсону по прозвищу Рамбл, снявшемуся с турнира из-за болезни.
Поединок Немкова и Энгликаса начнётся не ранее 7:00 мск 17 октября. Старт поединков в предварительном карде запланирован на 03:00 17 октября. Бойцовский вечер будет показывать онлайн-платформа Окко.
Немков принимает участие в Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Россиянин успешно преодолел четвертьфинальную стадию, победив Фила Дэвиса. Ранее Вадим назвал сильные стороны Энгликаса.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Вадима Немкова и Джулиуса Энгликаса.
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