Прямой эфир боя Немков — Энгликас начнётся примерно в 07:00 мск

В ночь с 16 по 17 октября по московскому времени в Финиксе (США) состоится турнир Bellator 268. В главном поединке спортивного мероприятия встретятся чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и литовец Джулиус Энгликас, который выйдет на замену 37-летнему Энтони Джонсону по прозвищу Рамбл, снявшемуся с турнира из-за болезни.



Поединок Немкова и Энгликаса начнётся не ранее 7:00 мск 17 октября. Старт поединков в предварительном карде запланирован на 03:00 17 октября. Бойцовский вечер будет показывать онлайн-платформа Окко.



Немков принимает участие в Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Россиянин успешно преодолел четвертьфинальную стадию, победив Фила Дэвиса. Ранее Вадим назвал сильные стороны Энгликаса.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Вадима Немкова и Джулиуса Энгликаса.