Бой Джорджа Камбососа и Теофимо Лопеса может состояться 27 ноября

Поединок чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопеса и претендента на титул IBF Джорджа Камбососа может состояться 27 ноября, сообщает Bad Left Hook.

По информации источника, этот поединок может состояться вместо боя Райана Гарсии и Джозефа Диаса-младшего. Гарсия отказался от боя из-за травмы.

Изначально планировалось, что поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако после этого он был перенесён на 19 июня, а затем — на 14 августа из-за того, что Теофимо Лопес заразился коронавирусом. Вскоре бой был перенесён на 11 сентября, однако провести бой в эту дату оказалось невозможно. Также сообщалось, что бой может пройти в октябре в Саудовской Аравии или ОАЭ, однако и в октябре бой не состоится.

Напомним, Лопес в предыдущей схватке победил Василия Ломаченко и отобрал у него сразу три пояса. Камбосос в последнем бою справился с Ли Селби.