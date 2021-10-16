Бой Джорджа Камбососа и Теофимо Лопеса может состояться 27 ноября

Поединок чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопеса и претендента на титул IBF Джорджа Камбососа может состояться 27 ноября, сообщает Bad Left Hook.
По информации источника, этот поединок может состояться вместо боя Райана Гарсии и Джозефа Диаса-младшего. Гарсия отказался от боя из-за травмы.
Изначально планировалось, что поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако после этого он был перенесён на 19 июня, а затем — на 14 августа из-за того, что Теофимо Лопес заразился коронавирусом. Вскоре бой был перенесён на 11 сентября, однако провести бой в эту дату оказалось невозможно. Также сообщалось, что бой может пройти в октябре в Саудовской Аравии или ОАЭ, однако и в октябре бой не состоится.
Напомним, Лопес в предыдущей схватке победил Василия Ломаченко и отобрал у него сразу три пояса. Камбосос в последнем бою справился с Ли Селби.
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