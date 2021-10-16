Вадим Немков: вес сделал, осталось выиграть бой!

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков в преддверии своего поединка с литовцем Джулиусом Энгликасом разместил новый пост у себя в «инстаграме». Немков и Энгликас сразятся на Bellator 268. Спортивное мероприятие состоится в ночь с 16 по 17 октября по московскому времени в Финиксе (США). Бойцовский вечер будет показывать онлайн-платформа Окко.



«Вес сделал, осталось восстановить силы и выиграть бой!» — написал Вадим.

Фото можно посмотреть на странице Вадима Немкова в «Инстаграме».

Напомним, Немков принимает участие в Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Россиянин успешно преодолел четвертьфинальную стадию, победив Фила Дэвиса.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Вадима Немкова и Джулиуса Энгликаса.