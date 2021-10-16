Джуниора дос Сантоса эффектно опрокинули на стол во время его дебюта в рестлинге. Видео
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Бывший чемпион UFC Джуниор дос Сантос дебютировал в рестлинге. Джуниор стал участником спортивного мероприятия All Elite Wrestling Rampage в Майами.
Во время развлекательного поединка экс-чемпион UFC сразился с тяжеловесом Bellator Джейком Хагером. По ходу боя Хагер мастерски кинул дос Сантоса на стол. Соответствующее видео появилось на странице All Elite Wrestling в «Твиттере».
Видео можно посмотреть на странице All Elite Wrestling в «Твиттере». Права на видео принадлежат All Elite Wrestling.
Кроме того, дос Сантос дрался в командном матче три на три. Вместе с ним в команде были рестлеры AEW Итан Пейдж и Скорпио Скай.
На счету дос Сантоса 30 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 9 поражений.
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