Джуниора дос Сантоса эффектно опрокинули на стол во время его дебюта в рестлинге. Видео

Бывший чемпион UFC Джуниор дос Сантос дебютировал в рестлинге. Джуниор стал участником спортивного мероприятия All Elite Wrestling Rampage в Майами.

Во время развлекательного поединка экс-чемпион UFC сразился с тяжеловесом Bellator Джейком Хагером. По ходу боя Хагер мастерски кинул дос Сантоса на стол. Соответствующее видео появилось на странице All Elite Wrestling в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на странице All Elite Wrestling в «Твиттере». Права на видео принадлежат All Elite Wrestling.

Кроме того, дос Сантос дрался в командном матче три на три. Вместе с ним в команде были рестлеры AEW Итан Пейдж и Скорпио Скай.



На счету дос Сантоса 30 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 9 поражений.