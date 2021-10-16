Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян дал прогноз на бой Исмаилова и Минеева

Царукян дал прогноз на бой Исмаилова и Минеева
Комментарии

Российский легковес Арман Царукян во время общения с Магомедом Исмаиловым дал прогноз на бой того с Владимиром Минеевым. Это будет уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья.

«Я думаю, что крайний бой тоже ты выиграл. У меня такое мнение. Минеев очень хороший, очень. Но ты лучше. Если ты на том же пике, как в последних боях, ты победишь», — сказал Царукян.

Арман также назвал своего будущего соперника в UFC.

«Это будет Грегор Гилеспи. Он в топ-10. Будем газовать. Сейчас жду контракта», — сказал Царукян.

Напомним, в своём дебютном бою на UFC Царукян единогласным решением судей уступил соотечественнику Исламу Махачеву, а затем одержал три победы кряду. Всего на его счету 17 побед в ММА при двух поражениях.

Исмаилов и Минеев сразятся сегодня, 16 октября. Бойцовский вечер покажет телеканал «Матч ТВ». Начало прямой видеотрансляции боя начнётся не раньше 23:00 мск.

Минеев — Исмаилов 2: конфликт Владимира и Маги разрешится в клетке! LIVE! Минеев — Исмаилов 2: конфликт Владимира и Маги разрешится в клетке! LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021