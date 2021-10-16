Царукян дал прогноз на бой Исмаилова и Минеева

Российский легковес Арман Царукян во время общения с Магомедом Исмаиловым дал прогноз на бой того с Владимиром Минеевым. Это будет уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья.



«Я думаю, что крайний бой тоже ты выиграл. У меня такое мнение. Минеев очень хороший, очень. Но ты лучше. Если ты на том же пике, как в последних боях, ты победишь», — сказал Царукян.



Арман также назвал своего будущего соперника в UFC.



«Это будет Грегор Гилеспи. Он в топ-10. Будем газовать. Сейчас жду контракта», — сказал Царукян.

Напомним, в своём дебютном бою на UFC Царукян единогласным решением судей уступил соотечественнику Исламу Махачеву, а затем одержал три победы кряду. Всего на его счету 17 побед в ММА при двух поражениях.

Исмаилов и Минеев сразятся сегодня, 16 октября. Бойцовский вечер покажет телеканал «Матч ТВ». Начало прямой видеотрансляции боя начнётся не раньше 23:00 мск.