Царукян дал прогноз на бой Исмаилова и Минеева

Российский легковес Арман Царукян во время общения с Магомедом Исмаиловым дал прогноз на бой того с Владимиром Минеевым. Это будет уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья.
«Я думаю, что крайний бой тоже ты выиграл. У меня такое мнение. Минеев очень хороший, очень. Но ты лучше. Если ты на том же пике, как в последних боях, ты победишь», — сказал Царукян.
Арман также назвал своего будущего соперника в UFC.
«Это будет Грегор Гилеспи. Он в топ-10. Будем газовать. Сейчас жду контракта», — сказал Царукян.
Напомним, в своём дебютном бою на UFC Царукян единогласным решением судей уступил соотечественнику Исламу Махачеву, а затем одержал три победы кряду. Всего на его счету 17 побед в ММА при двух поражениях.
Исмаилов и Минеев сразятся сегодня, 16 октября. Бойцовский вечер покажет телеканал «Матч ТВ». Начало прямой видеотрансляции боя начнётся не раньше 23:00 мск.
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