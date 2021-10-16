Габдуллин: Александр Емельяненко мог бы быть самым крутым чемпионом в истории UFC

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поделился мнением об известном бойце Александре Емельяненко.



«Что бы посоветовал Александру Емельяненко? Если бы понимал, что сейчас происходит в его жизни, то мог бы сказать что-то определённое. Когда мы тренировались в одной команде, Александр был уникальнейшим бойцом. Лично стоял с ним в парах, боролся. В те времена сложно было назвать такого же разносторонне развитого спортсмена. Если бы он продолжал тренироваться, не сходил с пути, то был бы самым крутым чемпионом в истории UFC.

Согласен ли, что Александр был талантливее Фёдора? Не соглашусь с этим. Возможно, Александр имеет такие же задатки, талант усваивать информацию. Но в нашей команде никогда не было бойца, способного так же эффективно использовать накопленные знания, как Фёдор», — приводит слова Габдуллина «RT на русском».