Брэдли объяснил, за счёт чего Фьюри может одержать победу в бою с Усиком

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли высказался о возможном бое между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
«Я думаю, это был бы хороший бой. Возможно, Фьюри окажется слишком большим для Усика, но Александр очень хорош в плане техники. Тайсон может здорово прессинговать, а также классно боксировать, отступая. Он очень высокий, с большим размахом рук. Думаю, он может просто налечь на Усика. Фьюри много чего может, и ему многое по силам.
Полагаю, поединок был бы занимательным именно в первой половине. Но во второй его части Тайсон однозначно бы понял, как подойти к Усику. Александр и вправду не обладает большими габаритами. И чтобы победить такого бойца, как он, нужно просто оказывать на него давление», — сказал Тимоти Брэдли в интервью на канале FightHype.com в YouTube.
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