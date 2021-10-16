Минеев — о предстоящем бое с Исмаиловым: жалеть его в клетке не буду

Российский боец ММА Владимир Минеев разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый предстоящему бою с Магомедом Исмаиловым.



«Пресс-конференция вчера прошла приятно, мирно и по-доброму. Всё! Пошёл обратный отсчёт до битвы. Форма топ, настрой боевой, но этот пост не про меня, это пост про тех, кто шёл рядом со мной к этой битве: тренеры, спарринг-партнёры, команда, друзья-единомышленники и, конечно, семья! Счастлив, что они рядом, и благодарен им за труд, поддержку и терпение! Благодарен богу за то, что меня окружают такие люди!



Магомеда тоже благодарю! Он был прав, без него бы не было такого яркого противостояния, его вызовы заставили меня работать над собой, и благодаря ему я шагнул к новой улучшенной версии себя! Мне искренне жаль, что придётся перелистнуть это яркую страницу моей жизни, но… жалеть его в клетке, конечно, не буду», — написал Минеев.

Фото можно посмотреть на странице Владимира Минеева в «Инстаграме».