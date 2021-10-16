Немков оказался тяжелее Энгликаса перед их боем на Bellator 268

В Финиксе (США) прошла официальная процедура взвешивания участников турнира Bellator 268. В главном поединке спортивного мероприятия встретятся чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и литовец Джулиус Энгликас, который выйдет на замену 37-летнему Энтони Джонсону по прозвищу Рамбл, снявшемуся с турнира из-за болезни. Поединок Немкова и Энгликаса начнётся не ранее 7:00 мск 17 октября.



Немков показал на весах 92,85 килограмма, вес его соперника составил 92,5 кг.



В соглавном поединке за другую путёвку в финал поборются 38-летний экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе, американец Райан Бейдер и его соотечественник Кори Андерсон.

Вес Андерсона – 92,35 кг, вес Бейдера – 95,5 кг.

Бойцовский вечер будет показывать онлайн-платформа Окко.

Остальные результаты взвешивания:

Основной кард



Бенсон Хендерсон (70,5 кг) – Брент Примус (70,5)

Генри Корралес (61,2) – Владислав Парубченко (65,9).



Предварительный кард



Довлетджан Ягшимурадов (93,2) – Карл Албректссон (92,6)

Салливан Коли (93,1) – Деон Клэш (92,6)

Ник Браун (70,4) – Бобби Ли (71,1)

Хавьер Торрес (83,6)– Грегори Миллард (83,7)

Сумико Инаба (56,6) – Рэнди Филд (57,1)

Рэймонд Пинья (70,1) – Ланс Гибсон-мл (70,5).

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