Кормье дал совет Джонсу, столкнувшемуся с очередным арестом и изгнанием из зала

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на исключение Джона Джонса из спортзала «Джексон-Винк ММА».



Напомним, недавний арест в Лас-Вегасе по обвинению в домашнем насилии привёл к тому, что Джон Джонс больше не может тренироваться в клубе «Джексон-Винк ММА». Об этом сообщил тренер бойца по ударной технике Майк Винельджон.



«Решение тренера Винельджона говорит о том, насколько он принципиальный человек. То, что он готов отказаться от серьёзных денег ради своих убеждений, вызывает уважение. В то же время тот факт, что уходит человек, который на протяжении долгих лет сопровождал Джонса на пути к его успехам, должен стать тревожным звоночком для самого Джона.



У людей, которых постепенно начинают покидать близкие, есть два пути. Первый: собраться, привести в порядок свою жизнь и снова вернуться на вершину, и второй: окончательно упасть на самое дно. И между этими двумя дорожками очень и очень тонкая грань.



Мы никогда не станем с Джонсом друзьями, но по-человечески я советую ему взять свою жизнь по контроль. Джону было бы неплохо окружить себя людьми, которые помогут найти правильные ответы, ведь сейчас выглядит так, будто он находится в очень маленьком шаге от пропасти», — сказал Кормье в видео, опубликованном на его YouTube-канале.