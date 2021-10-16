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Шлеменко и Гусейнов устроили стычку на дуэли взглядов перед боем

Шлеменко и Гусейнов устроили стычку на дуэли взглядов перед боем
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Во время дуэли взглядов перед турниром Eagle FC между бойцами главного поединка вечера Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым произошла стычка. Гусейнов не сделал вес и на него наложили санкции – жёлтая карточка (минус балл в первом раунде) и финансовые (он должен будет поделиться со Штормом частью своего гонорара).

Гусейнов, выйдя на помост, сблизился со Шлеменко и боднул его головой. Омич резко оттолкнул соперника руками. В этот момент между бойцами встал президент лиги Шамиль Завуров и остановил потасовку.

Вес Шлеменко составил 84,2 кг, Гусейнова — 85,6 кг. Лимит средней весовой категории оценивается в 83,9 кг. По правилам, максимально допустимый перевес соперников составляет 500 г. Гусейнов не смог уложиться в положенный лимит, из-за чего будет вынужден отдать оппоненту часть гонорара.

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