Гусейнов: Шлеменко повёл себя не как боец, а как коммерсант

Боец смешанных единоборств Артур Гусейнов объяснил, почему толкнул Александра Шлеменко во время дуэли взглядов.
«Я его толкнул, потому что как боец он меня не понял. Килограмм разница, я не считал, что это была проблема. Получить жёлтую карточку и урезать 35% гонорара… Просто как коммерсант себя повёл он и всё. Завтра посмотрим, завтра я настроен хорошо. Завтра победа за мной будет. Моё от меня не уйдёт», — сказал Гусейнов в видео, опубликованном в инстаграм-аккаунте Eagle FC.
Напомним, по итогам контрольного взвешивания вес Шлеменко составил 84,2 кг, Гусейнова — 85,6 кг. Лимит средней весовой категории оценивается в 83,9 кг. По правилам, максимально допустимый перевес соперников составляет 500 г. Таким образом, Гусейнов не смог уложиться в положенный лимит, из-за чего будет вынужден отдать оппоненту часть гонорара.
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