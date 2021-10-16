Эмеев дал прогноз на бой Исмаилов — Минеев

Известный боец ММА Рамазан Эмеев рассказал об ожиданиях от матча-реванша с участием бойцов MMA Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Второй поединок Исмаилов — Минеев состоится в Сочи сегодня, 16 октября.

«Я буду болеть за Исмаилова, потому что он мой друг. Мы вместе спаррингуемся, друг другу помогаем. Если они будут пребывать в хорошей форме, тогда победит тот, кто подберёт правильный ключ к бою. Если Исмаилов будет слишком налегать на борьбу, он быстро устанет, поэтому ему нужно налегать на стойку. Хотя сейчас он хорошо дышит и хорошо двигается в стойке. Если он будет правильно драться, если не будет тратить слишком много сил, у него есть все шансы выиграть бой», — сказал Эмеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.