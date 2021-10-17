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Исмаилов не смог самостоятельно встать с настила после нокаута. В октагон вызвали врачей

Исмаилов не смог самостоятельно встать с настила после нокаута. В октагон вызвали врачей
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Магомед Исмаилов тяжелейшим нокаутом проиграл Владимиру Минееву в вечере боёв, который завершился на WoW Arena в Сочи. После остановки поединка 35-летний уроженец Нижнего Тагила не сумел подняться с настила — ему понадобилась помощь бригады скорой помощи.

Лишь спустя пять минут Исмаилов смог встать, но практически сразу же снова опустился на настил.

Напомним, поединок завершился в концовке третьего раунда. Исмаилов уверенно провёл два первых раунда, однако после экватора боя его внезапно покинули силы.

Минеев одержал 16-ю победу в карьере при одной ничьей и одном поражении (16-1-1), а его оппонент – Исмаилов, потерпел третье поражение, одержав 17 побед (рекорд в ММА – 17-3-1).

Напомним, это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья.

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