«Сегодня за мной остался последний удар». Исмаилов пробил Минееву в челюсть после боя

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал поражение в бою с Владимиром Минеевым.
«Братья, друзья мои, послушайте меня. Я его не уважаю как человека. Есть вопрос, который надо закрыть. Я был хорошо готов, но он хорошо проявил себя. Отличный спортсмен, просто бомба, уважуха тебе. Я не умею проигрывать, даже в приставку когда играю, джойстик ломаю. Но есть что есть.
Если бы я выиграл, благодарил бы аллаха. Сегодня я тебя уважаю, держи мою руку. Я сейчас уважаю тебя как спортсмена. Сегодня Лысый хищник уходит в раздевалку проигравшим. Но я не буду чувствовать себя таким», — сказал Исмаилов в интервью после боя.
После этого Мага попросил взять крупный план и легонько ударил Минеева в челюсть: «Сегодня последний удар остался за мной».
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