Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Сегодня за мной остался последний удар». Исмаилов пробил Минееву в челюсть после боя

«Сегодня за мной остался последний удар». Исмаилов пробил Минееву в челюсть после боя
Комментарии

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал поражение в бою с Владимиром Минеевым.

«Братья, друзья мои, послушайте меня. Я его не уважаю как человека. Есть вопрос, который надо закрыть. Я был хорошо готов, но он хорошо проявил себя. Отличный спортсмен, просто бомба, уважуха тебе. Я не умею проигрывать, даже в приставку когда играю, джойстик ломаю. Но есть что есть.

Если бы я выиграл, благодарил бы аллаха. Сегодня я тебя уважаю, держи мою руку. Я сейчас уважаю тебя как спортсмена. Сегодня Лысый хищник уходит в раздевалку проигравшим. Но я не буду чувствовать себя таким», — сказал Исмаилов в интервью после боя.

После этого Мага попросил взять крупный план и легонько ударил Минеева в челюсть: «Сегодня последний удар остался за мной».

Новость по теме
Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова в третьем раунде
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021