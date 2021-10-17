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Исмаилов заявил после боя, что не уважает Минеева как человека

Исмаилов заявил после боя, что не уважает Минеева как человека
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Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал поражение в бою с Владимиром Минеевым.

«Братья, друзья мои, послушайте меня. Я его не уважаю как человека. Есть вопрос, который надо закрыть. Я был хорошо готов, но он хорошо проявил себя. Отличный спортсмен, просто бомба, уважуха тебе. Я не умею проигрывать, даже в приставку когда играю, джойстик ломаю. Но есть что есть.

Если бы я выиграл, благодарил бы аллаха. Сегодня я тебя уважаю, держи мою руку. Я сейчас уважаю тебя как спортсмена. Сегодня Лысый Хищник уходит в раздевалку проигравшим. Но я не буду чувствовать себя таким», — сказал Исмаилов в интервью после боя.

Напомним, поединок завершился в концовке третьего раунда. Исмаилов уверенно провёл два первых раунда, однако после экватора боя его внезапно покинули силы.

Минеев одержал 16-ю победу в карьере при одной ничьей и одном поражении (16-1-1), а его оппонент – Исмаилов, потерпел третье поражение, одержав 17 побед (рекорд в ММА – 17-3-1).

Напомним, это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья.

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