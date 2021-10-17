Тактаров — Минееву: ни секунды не сомневался ни в первом, ни во втором раунде

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поздравил Владимира Минеева с победой в бою с Магомедом Исмаиловым.
«23 февраля — день мужчин, день воина, день защитника. Надеюсь, гвардии сержант получит заслуженные поздравления в этот раз. Володя, ни секунды не сомневался ни в первом, ни во втором раунде… Мои поздравления!» — написал Тактаров в «Инстаграме».
Это была вторая очная встреча Минеева и Исмаилова. Ранее они сражались в октябре 2018 года, и тогда была зафиксирована ничья. Владимир дал понять, что готов провести третий бой с Магомедом: «Знаете, я бы с удовольствием повторил. Пусть сегодня последний удар за тобой, но мы можем это исправить».
Теперь в активе Минеева 16 побед в карьере при 1 поражении и 1 ничьей. Исмаилов потерпел 3-е поражение при 17 победах.
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