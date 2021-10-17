Минеев: я думал про своего дедушку, который был в плену. Ему, наверное, было не легче

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал победу над Магомедом Исмаиловым.

«Я просто думал про своего дедушку, который был в плену. Ему, наверное, было не легче.

Я просто делал своё дело, знал, что нужно поднажать. Я видел, что у него кончились силы, и это был тот момент, когда нужно было собрать всю волю в кулак», — сказал Минеев после боя.

Минеев одержал 16-ю победу в карьере при одной ничьей и одном поражении (16-1-1), а его оппонент – Исмаилов, потерпел третье поражение, одержав 17 побед (рекорд в ММА – 17-3-1).

Напомним, это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья.

15 октября бойцы прошли процедуру взвешивания. Вес Минеева составил 84,4 килограмма, а Исмаилова — 84. Минееву пришлось раздеться догола, чтобы уложиться в вес.