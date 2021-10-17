Эмеев проиграл Робертсу раздельным решением. Это его второе поражение в UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 40. В его предварительном карде состоялся поединок бойцов полусреднего веса, в котором встретились Рамазан Эмеев и Дэнни Робертс.

Схватка продлилась все три раунда. По их завершению судьи раздельным решением отдали победу британцу — 29:28, 28:29 и 30:27.

Таким образом, Робертс одержал вторую победу кряду. Предыдущий раз он появлялся в октагоне почти два года назад. На турнире UFC в Москве он нокаутировал Зелима Имадаева. Что касается Эмеева, у него прервалась серия из двух побед. В целом же это его второе поражение в карьере в UFC. В ноябре 2019 года он на всё том же турнире в Москве проиграл Энтони Рокко Мартину.