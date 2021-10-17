Рамазан Исмаилов: Магомед по всем параметрам был лучше Минеева. Намного

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, прокомментировал поражение бойца в бою с Владимиром Минеевым.

«У нас свои планы, у всевышнего — свои планы. Значит, так было лучше для нас. Я думал, что Магомед готов на 100 процентов. Он в спаррингах чувствовал себя прекрасно. Менял двух спарринг-партнёров. С одним два раунда, выходил другой — ещё 5 раундов. Видимо, Володя не подходит Магомеду, не удобен для него. Есть такие моменты, когда не дано было его выиграть. Поздравляю его и его команду. На морально-волевых качествах вытащил он этот бой.

Магомед по всем параметрам был лучше него. Намного. И в стойке, и в борьбе. Он вытащил за счёт своего характера», — сказал Рамазан на пресс-конференции.

Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.

Минеев одержал 16-ю победу в карьере при одной ничьей и одном поражении (16-1-1), а его оппонент – Исмаилов, потерпел третье поражение, одержав 17 побед (рекорд в ММА – 17-3-1).

Напомним, это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья.