Минеев: Исмаилов — любитель захимичить, это его слабое место

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о победном бое с Магомедом Исмаиловым.

«Для меня не было секретом, что он будет готов на все сто и что у него будет бешеная функционалка. Потому что у нас же нет допинг-контроля. Ну а печень… Она у всех одинаковая. Тем более, если он любитель захимичить, это его слабое место».

Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.

Минеев одержал 16-ю победу в карьере при одной ничьей и одном поражении (16-1-1), а его оппонент – Исмаилов, потерпел третье поражение, одержав 17 побед (рекорд в ММА – 17-3-1).

Напомним, это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья.