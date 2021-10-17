Силва техническим нокаутом победил Санчеса на турнире UFC

В ночь на 17 октября мск на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night 195. В рамках предварительного карда бразилец Бруно Силва встретился с американцем Эндрю Санчесом.

Бой завершился победой бразильца в третьем раунде техническим нокаутом.

Ранее на турнире россиянин Рамазан Эмеев проиграл Дэнни Робертсу.

В соглавном событии выступит знаменитый боец Андрей Орловский и Карлос Фелипе из Бразилии. Главным событием вечера станет бой в женском легчайшем дивизионе, в ходе которого встретятся американка Эспен Лэдд и представительница Бразилии Норма Дюмон.

Основной кард

Эспен Лэдд – Норма Дюмон

Андрей Орловский – Карлос Фелипе

Эрик Гонсалез – Джим Миллер

Манон Фиоро – Майра Буэно Силва