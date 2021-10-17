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Ландвер сабмишном победил Клейна на турнире UFC Fight Night

Ландвер сабмишном победил Клейна на турнире UFC Fight Night
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В ночь на 17 октября мск на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night 195. В рамках предварительного карда американец Нэйт Ландвер встретился со словаком Людовитом Клейном.

Бой завершился победой американца самбишном в третьем раунде.

Ранее на турнире россиянин Рамазан Эмеев проиграл Дэнни Робертсу.

В соглавном событии выступит знаменитый боец Андрей Орловский и Карлос Фелипе из Бразилии. Главным событием вечера станет бой в женском легчайшем дивизионе, в ходе которого встретятся американка Эспен Лэдд и представительница Бразилии Норма Дюмон.

Основной кард

Эспен Лэдд – Норма Дюмон
Андрей Орловский – Карлос Фелипе
Эрик Гонсалез – Джим Миллер
Манон Фиоро – Майра Буэно Силва

UFC 2021. UFC Fight Night 195, Лас-Вегас, США
Нэйт Ландвер (W) - Людовит Клейн
17 октября 2021, воскресенье. 02:10 МСК
Нэйт Ландвер
Окончено
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Людовит Клейн
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