Орловский победил Фелипе в соглавном бою турнира UFC

В ночь на 17 октября мск на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night 195. В соглавном событии выступил знаменитый боец из Беларуси Андрей Орловский и Карлос Фелипе из Бразилии.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Орловского решением судей. Таким образом, белорус одержал 32 победу в смешанных единоборствах.

Ранее на турнире россиянин Рамазан Эмеев проиграл Дэнни Робертсу.

Главным событием вечера станет бой в женском легчайшем дивизионе, в ходе которого встретятся американка Эспен Лэдд и представительница Бразилии Норма Дюмон.

Основной кард

Эспен Лэдд – Норма Дюмон

Андрей Орловский – Карлос Фелипе

Эрик Гонсалез – Джим Миллер

Манон Фиоро – Майра Буэно Силва

Силва техническим нокаутом победил Санчеса на турнире UFC