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Орловский победил Фелипе в соглавном бою турнира UFC

Орловский победил Фелипе в соглавном бою турнира UFC
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В ночь на 17 октября мск на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night 195. В соглавном событии выступил знаменитый боец из Беларуси Андрей Орловский и Карлос Фелипе из Бразилии.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Орловского решением судей. Таким образом, белорус одержал 32 победу в смешанных единоборствах.

Ранее на турнире россиянин Рамазан Эмеев проиграл Дэнни Робертсу.

Главным событием вечера станет бой в женском легчайшем дивизионе, в ходе которого встретятся американка Эспен Лэдд и представительница Бразилии Норма Дюмон.

Основной кард

Эспен Лэдд – Норма Дюмон
Андрей Орловский – Карлос Фелипе
Эрик Гонсалез – Джим Миллер
Манон Фиоро – Майра Буэно Силва
Силва техническим нокаутом победил Санчеса на турнире UFC

UFC 2021. UFC Fight Night 195, Лас-Вегас, США
Андрей Орловский (W) - Карлос Фелипе
17 октября 2021, воскресенье. 03:40 МСК
Андрей Орловский
Окончено
UD
Карлос Фелипе
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