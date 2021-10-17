Дюмон единогласным решением судей победила Лэдд в главном бою турнира UFC Fight Night 195

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Fight Night 195, в котором сошлись представительницы женского легчайшего дивизиона 26-летняя американка Эспен Лэдд и 31-летняяя представительница Бразилии Норма Дюмонт Виана.

Поединок завершился победой Дюмон единогласным решением судей — 49-46, 49-46, 48-47.

Для бразильянки эта победа стала третьей на UFC кряду. Всего на её счету четыре поединка, в которых она потерпела одно поражение. Лэдд же уступила второй раз за карьеру на UFC, на её счету также четыре победы.

Отметим, что Аспен Лэдд занимает третье место в рейтинге женского легчайшего дивизиона.

Напомним, в соглавном бою вечера выступил знаменитый боец из Беларуси Андрей Орловский и Карлос Фелипе из Бразилии. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Орловского решением судей. Таким образом, белорус одержал 32 победу в смешанных единоборствах.