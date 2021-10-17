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Андерсон нокаутировал Бейдера за 51 секунду и вышел в финал Гран-при Bellator

Андерсон нокаутировал Бейдера за 51 секунду и вышел в финал Гран-при Bellator
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В ночь с 16 по 17 октября по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) проходит турнир Bellator 268, где состоялся поединок полуфинала Гран-при между 32-летним американцем Кори Андерсоном и его 38-летним соотечественником Райаном Бейдером.

Бой завершился победой нокаутом в исполнении Андерсона уже на 51-й секунде после серии ярких атак и последовавшего добивания.

Таким образом, Андерсон пробился в финал Гран-при, а его соперник определится в бою между российским чемпионом в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и литовским 30-летним бойцом Джулиусом Энгкликасом.

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Отметим, изначально боец Fedor Team должен был драться с Энтони Джонсоном по прозвищу Рамбл, но американец снялся по состоянию здоровья.

Немков — Энгликас. Очередная защита титула русским богатырём. Вадим, Россия с тобой. LIVE! Немков — Энгликас. Очередная защита титула русским богатырём. Вадим, Россия с тобой. LIVE!
Bellator 2021. Bellator 268, Финикс, США
Райан Бейдер - Кори Андерсон (W)
17 октября 2021, воскресенье. 06:10 МСК
Кори Андерсон
Окончено
TKO
Райан Бейдер
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