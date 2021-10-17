Вадим Немков успешно защитил титул на Bellator 268, досрочно победив литовца Энгликаса

В ночь с 16 по 17 октября по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся турнир Bellator 268, где прошёл главный бой мероприятия между 29-летним российским чемпионом в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и 30-летним представителем Литвы Джулиусом Энгликасом, который вышел на замену 37-летнему Энтони Джонсону по прозвищу Рамбл, снявшемуся с турнира из-за болезни.



Бой завершился победой болевым приёмом в исполнении Вадима Немкова в четвёртом раунде, благодаря чему российский спортсмен защитил свой пояс.

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Ранее в другом полуфинальном поединке 32-летний американец Кори Андерсон за 51 секунду нокаутировал своего 38-летнего соотечественника Райана Бейдера.



Напомним, это была уже вторая защита пояса Вадима Немкова. В апреле этого года в первой защите он единогласным решением судей победил американца Фила Дэвиса.