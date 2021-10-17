Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вадим Немков успешно защитил титул на Bellator 268, досрочно победив литовца Энгликаса

Вадим Немков успешно защитил титул на Bellator 268, досрочно победив литовца Энгликаса
Комментарии

В ночь с 16 по 17 октября по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся турнир Bellator 268, где прошёл главный бой мероприятия между 29-летним российским чемпионом в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и 30-летним представителем Литвы Джулиусом Энгликасом, который вышел на замену 37-летнему Энтони Джонсону по прозвищу Рамбл, снявшемуся с турнира из-за болезни.

Бой завершился победой болевым приёмом в исполнении Вадима Немкова в четвёртом раунде, благодаря чему российский спортсмен защитил свой пояс.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Ранее в другом полуфинальном поединке 32-летний американец Кори Андерсон за 51 секунду нокаутировал своего 38-летнего соотечественника Райана Бейдера.

Напомним, это была уже вторая защита пояса Вадима Немкова. В апреле этого года в первой защите он единогласным решением судей победил американца Фила Дэвиса.

Немков пропустил тяжёлый удар от литовца. Потом за 15 минут уничтожил соперника Немков пропустил тяжёлый удар от литовца. Потом за 15 минут уничтожил соперника
Bellator 2021. Bellator 268, Финикс, США
Вадим Немков (W) - Джулиус Энгликас
17 октября 2021, воскресенье. 06:40 МСК
Вадим Немков
Окончено
SUB
Джулиус Энгликас
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021