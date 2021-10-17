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Немков – о единственном опасном попадании Энгликаса: он меня просто сбил, но я не поплыл

Немков – о единственном опасном попадании Энгликаса: он меня просто сбил, но я не поплыл
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29-летний российский боец Bellator Вадим Немков, второй раз защитивший пояс в тяжёлом весе и победивший в полуфинале Гран-при 30-летнего литовца Джулиуса Энгликаса, высказался о единственном опасном попадании своего оппонента в первом раунде.

«Этим ударом он меня просто сбил, но я не поплыл. Нокдауна не было. У Джулиуса очень крепкая голова. Я несколько раз попал, но он выдержал эти удары.

Решающий момент боя? Вначале несколько раз попробовал сделать армбар – рычаг локтя. Не получилось. Затем показал ещё один раз попытку на рычаг, а сам вышел на кимуру. Мы нарабатывали это на тренировках», — сказал Вадим после боя.

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Напомним, бой, прошедший на Bellator 268, завершился победой болевым приёмом в исполнении Вадима Немкова в четвёртом раунде, благодаря чему российский спортсмен защитил свой пояс.

Немков пропустил тяжёлый удар от литовца. Потом за 15 минут уничтожил соперника Немков пропустил тяжёлый удар от литовца. Потом за 15 минут уничтожил соперника
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