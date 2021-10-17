Немков – о единственном опасном попадании Энгликаса: он меня просто сбил, но я не поплыл

29-летний российский боец Bellator Вадим Немков, второй раз защитивший пояс в тяжёлом весе и победивший в полуфинале Гран-при 30-летнего литовца Джулиуса Энгликаса, высказался о единственном опасном попадании своего оппонента в первом раунде.
«Этим ударом он меня просто сбил, но я не поплыл. Нокдауна не было. У Джулиуса очень крепкая голова. Я несколько раз попал, но он выдержал эти удары.
Решающий момент боя? Вначале несколько раз попробовал сделать армбар – рычаг локтя. Не получилось. Затем показал ещё один раз попытку на рычаг, а сам вышел на кимуру. Мы нарабатывали это на тренировках», — сказал Вадим после боя.
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Напомним, бой, прошедший на Bellator 268, завершился победой болевым приёмом в исполнении Вадима Немкова в четвёртом раунде, благодаря чему российский спортсмен защитил свой пояс.
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