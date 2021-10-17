Орловский превзошёл Джона Джонса и Жоржа Сен-Пьера

В ночь на 17 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 40. В его соглавном событии выступил экс-чемпион лиги в тяжёлом весе Андрей Орловский. Его соперником стал бразилец Карлос Фелипе. По завершению трёх раундов судьи отдали победу Орловскому.

Таким образом, ветеран из Беларуси одержал уже 21 победу в карьере в UFC. По количеству побед в UFC он вышел на чистое четвёртое место и превзошёл множество звёзд. Ранее он делил четвёртое место с такими легендарными бойцами, как экс-чемпион в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер, экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, бывший чемпион в среднем весе Майкл Биспинг и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье. У всех указанных бойцов по 20 побед за карьеру в UFC.

Больше всех в лиге побеждал Дональд Серроне — 23 раза.