Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев отреагировал на поражение Исмаилова

Чимаев отреагировал на поражение Исмаилова
Комментарии

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, через «сториз» в своём «инстаграме» отреагировал на исход поединка между российскими бойцами смешанных единоборств Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Владимир и Магомед встречались на турнире AMC Fight Nights 104. Победу техническим нокаутом в концовке третьего раунда праздновал Минеев.

«Чемпион навсегда, мой брат», — написал Хамзат.

Это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх, а один завершил вничью.

Почему судья не сразу остановил бой Минеев — Исмаилов? Магомед не оказывал сопротивления Почему судья не сразу остановил бой Минеев — Исмаилов? Магомед не оказывал сопротивления
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021