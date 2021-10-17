Чимаев отреагировал на поражение Исмаилова

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, через «сториз» в своём «инстаграме» отреагировал на исход поединка между российскими бойцами смешанных единоборств Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Владимир и Магомед встречались на турнире AMC Fight Nights 104. Победу техническим нокаутом в концовке третьего раунда праздновал Минеев.



«Чемпион навсегда, мой брат», — написал Хамзат.

Это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх, а один завершил вничью.