AMC Fight Nights 104. Минеев — Исмаилов. Видео полного боя
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Вчера, 16 октября, в Сочи на WoW Arena состоялся вечер единоборств. В главном поединке спортивного мероприятия сошлись представители средней весовой категории – 31-летний Владимир Минеев и 35-летний Магомед Исмаилов.
Бой завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.
Видео можно посмотреть на канале «Матч ТВ» в YouTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх, а один завершил вничью.
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