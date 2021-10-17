AMC Fight Nights 104. Минеев — Исмаилов. Видео полного боя

Вчера, 16 октября, в Сочи на WoW Arena состоялся вечер единоборств. В главном поединке спортивного мероприятия сошлись представители средней весовой категории – 31-летний Владимир Минеев и 35-летний Магомед Исмаилов.



Бой завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.

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Это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх, а один завершил вничью.