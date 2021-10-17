Валуев рассказал, за счёт чего Минееву удалось победить Исмаилова

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал поединок между российскими бойцами смешанных единоборств Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Владимир и Магомед встречались на турнире AMC Fight Nights 104. Победу техническим нокаутом в концовке третьего раунда праздновал Минеев.
«Я прогнозировал ещё до боя, что Исмаилов может устать. Почему? Мышцы Маги потребуют кислорода в силу природного темперамента спортсмена. Ожидалось, что Исмаилов будет выкладываться в первых раундах и, как следствие, устанет. Наверняка Минеев делал расчёт на то, что этот напуск, как говорил Суворов, иссякнет — так и произошло.
При этом была абсолютно конкурентная борьба. Не скажу, что Минеев выжидал или вёл себя пассивно: скорее старался грамотно тратить силы соперника. Тактика Владимира сыграла свою роль — в итоге он победил. Хотя, конечно, ему пришлось потерпеть: пару раз он был на волосок от поражения. Могу сказать одно: в желании победить обоим бойцам нельзя отказать. Бой получился очень хорошим. Мне понравилось», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Исмаилов записал видеообращение после поражения от Минеева:
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