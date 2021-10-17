Названы гонорары Минеева и Исмаилова за бой-реванш

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о финансовой стороне поединка между российскими бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Бюджет боя составил $ 1 млн. Соперники встречались на турнире AMC Fight Nights 104. Победу техническим нокаутом в концовке третьего раунда праздновал Минеев.
«Половина на гонорары. Остальное — рекламная кампания, которую запустило казино, технические расходы, перелёты, гостиницы. Сочи — недешёвый город. Даже чтобы просто покормить человека, нужно заплатить в пять раз больше.
Иногда на маленьком турнире можно заработать, а эмоционального удовлетворения нет. А есть большой турнир. Ты уходишь в минус, но эффект наступает позже. Это новые рынки, новые партнёры, монетизация. С коммерческой точки зрения это один из самых успешных проектов», — приводит слова Гаджиева Sport24.
Исмаилов записал видеообращение после поражения от Минеева
- 17 октября 2021
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