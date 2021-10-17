Андрей Орловский разместил первый пост после победы на UFC Fight Night 195
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Знаменитый белорусский боец Андрей Орловский в своём «инстаграме» разместил первый пост после победы в бою с представителем Бразилии Карлосом Фелипе. Соперники встречались в ночь на 17 октября мск на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Fight Night 195 в со-главном поединке.
«Сегодня я победил. Удача, везение или тяжёлая работа на протяжении последних 10 недель! Спасибо всем, кто меня поддерживал», — написал Орловский.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Андрея Орловского в «Инстаграме».
Напомним, бой Орловского и Фелипе продлился все три раунда и завершился победой Андрея решением судей. В результате белорус одержал 32-ю победу в смешанных единоборствах.
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