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Андрей Орловский разместил первый пост после победы на UFC Fight Night 195

Андрей Орловский разместил первый пост после победы на UFC Fight Night 195
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Знаменитый белорусский боец Андрей Орловский в своём «инстаграме» разместил первый пост после победы в бою с представителем Бразилии Карлосом Фелипе. Соперники встречались в ночь на 17 октября мск на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Fight Night 195 в со-главном поединке.

«Сегодня я победил. Удача, везение или тяжёлая работа на протяжении последних 10 недель! Спасибо всем, кто меня поддерживал», — написал Орловский.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Андрея Орловского в «Инстаграме».

Напомним, бой Орловского и Фелипе продлился все три раунда и завершился победой Андрея решением судей. В результате белорус одержал 32-ю победу в смешанных единоборствах.

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