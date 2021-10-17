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Костя Цзю рассказал, за счёт чего Минееву удалось победить Исмаилова

Костя Цзю рассказал, за счёт чего Минееву удалось победить Исмаилова
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мыслями о поединке между российскими бойцами смешанных единоборств Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Владимир и Магомед встречались на турнире AMC Fight Nights 104. Победу техническим нокаутом в концовке третьего раунда праздновал Минеев.

«Минееву удалось победить за счёт характера и ударной тактики. Это комбинация, одного аспекта не хватило бы, всего помаленьку. Физическая подготовка имеет громадное значение. Исмаилов очень устал. С точки зрения зрелищности бой мне понравился», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее мнением о поединке поделился российский боец MMA Вячеслав Василевский.

Исмаилов записал видеообращение после поражения от Минеева:

Минеев совершил фантастический камбэк. Исмаилова откачивали кислородной маской Минеев совершил фантастический камбэк. Исмаилова откачивали кислородной маской
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