Костя Цзю рассказал, за счёт чего Минееву удалось победить Исмаилова

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мыслями о поединке между российскими бойцами смешанных единоборств Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Владимир и Магомед встречались на турнире AMC Fight Nights 104. Победу техническим нокаутом в концовке третьего раунда праздновал Минеев.
«Минееву удалось победить за счёт характера и ударной тактики. Это комбинация, одного аспекта не хватило бы, всего помаленьку. Физическая подготовка имеет громадное значение. Исмаилов очень устал. С точки зрения зрелищности бой мне понравился», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее мнением о поединке поделился российский боец MMA Вячеслав Василевский.
Исмаилов записал видеообращение после поражения от Минеева:
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