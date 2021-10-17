«Излишки профессии». Немков показал, как ему накладывают швы после победы над Энгликасом

29-летний российский боец Bellator Вадим Немков в «сториз» своего «инстаграма» показал фото, сделанное после победы в бою с литовцем Джулиусом Энгликасом.
«Излишки профессии», — подписал фото Немков.
Немков и Энгликас сражались на турнире Bellator 268, состоявшемся в ночь с 16 на 17 октября по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США).
Поединок завершился победой болевым приёмом в исполнении Вадима Немкова в четвёртом раунде, благодаря чему российский спортсмен защитил свой пояс. Это была уже вторая защита пояса Вадима. В апреле этого года в первой защите он единогласным решением судей победил Фила Дэвиса из США.
Ранее в другом полуфинальном поединке 32-летний американец Кори Андерсон за 51 секунду нокаутировал 38-летнего соотечественника Райана Бейдера.
- 17 октября 2021
-
17:40
-
17:15
-
16:21
-
16:01
-
15:43
-
14:18
-
14:10
-
13:56
-
13:23
-
13:13
-
12:10
-
12:04
-
11:54
-
11:19
-
10:57
-
10:41
-
10:33
-
10:21
-
09:39
-
09:29
-
09:18
-
08:11
-
07:56
-
07:37
-
07:24
-
07:15
-
06:34
-
05:16
-
04:05
-
03:26
-
02:54
-
02:01
-
01:52
-
01:46
-
01:43