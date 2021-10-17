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«Излишки профессии». Немков показал, как ему накладывают швы после победы над Энгликасом

«Излишки профессии». Немков показал, как ему накладывают швы после победы над Энгликасом
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29-летний российский боец Bellator Вадим Немков в «сториз» своего «инстаграма» показал фото, сделанное после победы в бою с литовцем Джулиусом Энгликасом.

«Излишки профессии», — подписал фото Немков.

Немков и Энгликас сражались на турнире Bellator 268, состоявшемся в ночь с 16 на 17 октября по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США).

Поединок завершился победой болевым приёмом в исполнении Вадима Немкова в четвёртом раунде, благодаря чему российский спортсмен защитил свой пояс. Это была уже вторая защита пояса Вадима. В апреле этого года в первой защите он единогласным решением судей победил Фила Дэвиса из США.

Ранее в другом полуфинальном поединке 32-летний американец Кори Андерсон за 51 секунду нокаутировал 38-летнего соотечественника Райана Бейдера.

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