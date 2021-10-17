Кори Андерсон: Вадим Немков — это как продукт для микроволновки. Он горячий только сначала
Поделиться
Известный американский боец Кори Андерсон поделился ожиданиями от встречи с россиянином Вадимом Немковым в финале Гран-при Bellator. В полуфинале 32-летний Андерсон за 51 секунду нокаутировал 38-летнего соотечественника Райана Бейдера, 29-летний Немков в четвёртом раунде поймал на болевой приём уроженца Литвы Джулиуса Энгликаса.
«Немков — это как продукт для микроволновки. Когда ты вынимаешь его из СВЧ-печи, он горячий и сильно обжигает руки. Но потом ты просто ставишь его на стол, он быстро остывает, и ты спокойно съедаешь его. С учётом того, как я двигаюсь, у Немкова будут только две-три таких горячих минуты. Потом я его просто съем, всё просто», — рассказал Андерсон на пресс-конференции.
Комментарии
- 17 октября 2021
-
20:38
-
20:00
-
19:36
-
18:40
-
18:14
-
17:40
-
17:15
-
16:21
-
16:01
-
15:43
-
14:18
-
14:10
-
13:56
-
13:23
-
13:13
-
12:10
-
12:04
-
11:54
-
11:19
-
10:57
-
10:41
-
10:33
-
10:21
-
09:39
-
09:29
-
09:18
-
08:11
-
07:56
-
07:37
-
07:24
-
07:15
-
06:34
-
05:16
-
04:05
-
03:26
Партнерский контент