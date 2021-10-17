Кори Андерсон: Вадим Немков — это как продукт для микроволновки. Он горячий только сначала

Известный американский боец Кори Андерсон поделился ожиданиями от встречи с россиянином Вадимом Немковым в финале Гран-при Bellator. В полуфинале 32-летний Андерсон за 51 секунду нокаутировал 38-летнего соотечественника Райана Бейдера, 29-летний Немков в четвёртом раунде поймал на болевой приём уроженца Литвы Джулиуса Энгликаса.



«Немков — это как продукт для микроволновки. Когда ты вынимаешь его из СВЧ-печи, он горячий и сильно обжигает руки. Но потом ты просто ставишь его на стол, он быстро остывает, и ты спокойно съедаешь его. С учётом того, как я двигаюсь, у Немкова будут только две-три таких горячих минуты. Потом я его просто съем, всё просто», — рассказал Андерсон на пресс-конференции.